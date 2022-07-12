Рейсы будут между Алматы и Челябинском и Актобе – Жуковский
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Российская авиакомпания Red Wings запускает два новых рейса в Казахстан
фото ТАСС

Комитетом гражданской авиации МИИР совместно с авиационными властями Российской Федераций проработан вопрос открытия двух новых регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Россией, сообщает КГА.

«Российская авиакомпания Red Wings, начиная с 17 июля, планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Челябинск с частотой 1 рейс в неделю по воскресеньям, а также с 22 июля текущего года по маршруту Актобе – Жуковский с частотой 2 рейса в неделю по пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95», - говорится в сообщении.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

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