Российская авиакомпания Red Wings запускает два новых рейса в Казахстан

«Российская авиакомпания Red Wings, начиная с 17 июля, планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Челябинск с частотой 1 рейс в неделю по воскресеньям, а также с 22 июля текущего года по маршруту Актобе – Жуковский с частотой 2 рейса в неделю по пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95», - говорится в сообщении.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.