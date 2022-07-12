В Бишкеке предотвратили теракт

Сотрудники госкомитета национальной безопасности Кыргызстана 7 июля задержали двух иностранцев, подозреваемых в планировании теракта в Бишкеке, сообщает Kloop.kg .

По данным пресс-службы ГКНБ, задержанные причастны к международной террористической организации и прибыли из Сирии, используя поддельные паспорта. В ГКНБ заявили, что получили «неопровержимые доказательства» того, что задержанные проходили диверсионно-террористическую подготовку в зоне боевых действий.

«Одной из задач боевиков в Кыргызстане являлось подготовка к совершению акта терроризма на айт-намазе 9 июля 2022 года, для чего они сняли квартиру вблизи центральной площади, откуда проводили разведку», - сообщили в ГКНБ.

Также задержаны граждане Кыргызстана по подозрению в содействии членам международной террористической организации. Всех задержанных водворили в СИЗО ГКНБ, начато досудебное расследование.