Руководитель водоканала Атырауской области осужден на шесть лет условно за хищения на общую сумму 126 млн. тенге

Ему пожизненно запрещено возглавлять госучреждения, связанные с материальной ответственностью
Дария Зулфухаркызы, Власть
Директор ГКП «Жылыойсу» Атырауской области Берик Алагузов приговорен к шести годам лишения свободы условно. С 2019 по 2021 годы, пользуясь монопольным положением своего предприятия, он устанавливал завышенные цены на услуги водоснабжения города Кульсары и поселка Новый Каратон, причинив ущерб на сумму более 126 млн. тенге, сообщает «Казинформ»
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