Руководитель водоканала Атырауской области осужден на шесть лет условно за хищения на общую сумму 126 млн. тенге

Директор ГКП «Жылыойсу» Атырауской области Берик Алагузов приговорен к шести годам лишения свободы условно. С 2019 по 2021 годы, пользуясь монопольным положением своего предприятия, он устанавливал завышенные цены на услуги водоснабжения города Кульсары и поселка Новый Каратон, причинив ущерб на сумму более 126 млн. тенге, сообщает «Казинформ»

«Руководитель предприятия признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. Ему запрещено пожизненно заниматься деятельностью руководителя в госучреждениях, связанных с материальной ответственностью. В соответствии с требованиями статьи 63 УК приговор считается условным», - говорится в сообщении агентства по финансовому мониторингу.

По итогам расследования АФМ указанный размер ущерба был возвращен государству, а утвержденные тарифы на водоснабжение в городе Кульсары и поселке Новый Каратон были понижены на 54,4%.





