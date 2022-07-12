Ему пожизненно запрещено возглавлять госучреждения, связанные с материальной ответственностью
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Руководитель водоканала Атырауской области осужден на шесть лет условно за хищения на общую сумму 126 млн. тенге
фото dknews.kz

Дария Зулфухаркызы, Власть

Директор ГКП «Жылыойсу» Атырауской области Берик Алагузов приговорен к шести годам лишения свободы условно. С 2019 по 2021 годы, пользуясь монопольным положением своего предприятия, он устанавливал завышенные цены на услуги водоснабжения города Кульсары и поселка Новый Каратон, причинив ущерб на сумму более 126 млн. тенге, сообщает «Казинформ»

«Руководитель предприятия признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. Ему запрещено пожизненно заниматься деятельностью руководителя в госучреждениях, связанных с материальной ответственностью. В соответствии с требованиями статьи 63 УК приговор считается условным», - говорится в сообщении агентства по финансовому мониторингу.

По итогам расследования АФМ указанный размер ущерба был возвращен государству, а утвержденные тарифы на водоснабжение в городе Кульсары и поселке Новый Каратон были понижены на 54,4%.



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