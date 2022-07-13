Президент Шри-Ланки покинул страну на фоне протестов

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса покинул страну на фоне массовых протестов из-за экономического кризиса, сообщает Reuters . Он сбежал на Мальдивы за несколько часов до того, как должен был уйти в отставку.

Раджапакса, его жена и двое телохранителей также были на борту самолета ВВС Шри-Ланки, сообщил Reuters сотрудник иммиграционной службы. Источник в правительстве и человек, близкий к Раджапаксе, сказал, что он находится в Мале, столице Мальдивских островов. По словам источника в правительстве, оттуда президент, скорее всего, отправится в другую азиатскую страну.

Готабайя Раджапакса должен был уйти с поста президента в среду, чтобы уступить место правительству национального единства, после того как в субботу тысячи протестующих ворвались в его резиденцию и резиденцию премьер-министра, требуя их отставки. С пятницы он не появлялся на публике.

Русская служба ВВС сообщает, что брат президента, бывший министр финансов Базил Раджапакса, также уехал из страны.

Семья Раджапакса, в том числе бывший премьер-министр Махинда Раджапакса, годами доминировала в политике страны с населением 22 млн человек, и многие жители Шри-Ланки обвиняют их в текущих проблемах. Экономика, зависящая от туризма, сильно пострадала от пандемии COVID-19 и сокращения денежных переводов из-за рубежа, а запрет на химические удобрения нанес ущерб сельскохозяйственному производству.

Во вторник премьер-министр Ранил Викрамасингхе сообщил, что получил от президента прошение об отставке. Согласно конституции, именно премьер-министр должен исполнять обязанности президента после его ухода с поста и считается заместителем президента в парламенте. Однако Ранил Викрамасингхе также непопулярен в народе. В субботу протестующие подожгли его частную резиденцию. Он заявил, что уйдет в отставку, чтобы освободить место для правительства единства, но не назвал конкретную дату.

Нового президента парламент страны планирует выбрать 20 июля. Эксперты называют в качестве наиболее вероятного кандидата на пост временного президента спикера парламента Шри-Ланки, однако он является соратником Раджапаксы и также непопулярен в народе.