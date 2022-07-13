Власти намерены разрешить разовый вывоз российских рублей из Казахстана, чтобы решить проблему их накопления в банках

В последние месяцы казахстанские банки столкнулись со скоплением наличных российских рублей. Национальный банк совместно с правительством для разрешения данной ситуации намерены разрешить разовый вывоз валюты из страны.

«В марте 2022 года был принят указ главы государства по ограничению вывоза из страны инвалюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США. Мера позволила снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза иностранной валюты из страны. Аналогичные меры были приняты соседними странами в регионе для обеспечения стабильного функционирования внутренней финансовой системы. В то же время вследствие высокой торговой взаимосвязи Казахстана с РФ в казахстанских банках накопились наличные рубли ввиду ограничений на вывоз из страны. На это повлияли главным образом такие факторы, как значительный объем приграничной торговли, а также свободное перемещение гражданами стран – участниц ЕАЭС в туристических и иных целях внутри Союза», - рассказала в интервью Kapital.kz заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

По ее словам, Национальным банком совместно с правительством для решения этого вопроса были внесены дополнения в указ, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня.

«Проектом постановления правительства планируется разрешить вывоз наличных российских рублей в период с момента вступления в силу до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года», - пояснила Молдабекова.

При этом в Нацбанке понимают, что разовый вывоз российской валюты является промежуточной мерой и не решает проблему. Рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных рублей банками возможно по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации, отметила зампред Нацбанка.