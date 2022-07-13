Валютные активы Нацфонда в июне сократились на $2 млрд

Валютные активы Национального фонда в июне сократились на $2 млрд, сообщила в интервью Kapital.kz заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова. По ее словам, это связано со значительным падением цен на акции, укреплением доллара и выделением трансфертов в республиканский бюджет.

«Согласно предварительным данным, по итогам июня объем валютных активов Национального фонда составил 51,9 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 2 млрд долларов США. Снижение активов Национального фонда связано со значительным падением цен на акции и укреплением доллара США. Также на снижение повлияло выделение трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет», - сказала Молдабекова.

Объем трансфертов в июне составил 578 млрд тенге. Значимая часть была выделена за счет остатков на тенговом счете Нацфонда, а также тенговых поступлений в фонд. Кроме того, на внутреннем валютном рынке было продано активов на $438 млн, или 199 млрд тенге. Доля продаж из Национального фонда составила 20,7% от общего объема валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже.

«Необходимо отметить, что в борьбе с ускорением инфляции центробанки перешли к самому масштабному повышению ставок за последние 20 лет. На фоне высоких геополитических рисков и риторики ФРС о готовности действовать более агрессивно для снижения инфляции наблюдается значительное падение рынка акций по итогам прошлого месяца. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,05%», - добавила зампред Нацбанка.

Кроме того, в течение июня объем золотовалютных резервов снизился на $800 млн и составил $32 млрд. На фоне укрепления доллара США цена на золото снизилась на 2,2%, с $1854,4 до $1813,6 за унцию, в связи с чем произошло снижение портфеля золота. Также на снижение золотовалютных резервов повлиял отток клиентских средств с валютных счетов в Национальном банке.