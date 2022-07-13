Нурлан Масимов задержан при попытке пересечь границу

Агентство по противодействию коррупции сообщило, что сегодня, 13 июля, при попытке пересечь границу с Россией был задержан экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области Масимов Нурлан Мырзаханович. Он находился в розыске с апреля этого года.

«В результате оперативно-розыскных мер 13 июля текущего года антикоррупционной службой совместно с пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович», - говорится в сообщении агентства.

Нурлан Масимов родился в 1973 году, занимал различные должности в правоохранительной системе. С ноября 2019 года возглавлял департамент полиции Павлодарской области и был снят с этой должности после январских событий. Его двоюродный брат – Карим Масимов, экс-глава КНБ, подозревается в государственной измене. В апреле этого года он был объявлен в розыск, поскольку подозревался в получении взятки в особо крупном размере.