Найти работу в нефтегазовой отрасли для всех невозможно – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства в четверг затронул ситуацию с безработицей в Мангистауской области, в частности в Жанаозене. Он отметил, что она возникла из-за неправильной миграционной политики. При этом, заявил президент, как бы ни хотели жители, трудоустроить всех в нефтегазовую отрасль невозможно.

«По мере роста населения должны создаваться постоянные рабочие места. Однако в Мангистауской области эта проблема не учитывается. Из-за неправильной миграционной политики здесь складывается сложная ситуация. Хотя население увеличилось, социальная инфраструктура не построена. Вакансии не открывались. Качество жизни снизилось. Люди требуют трудоустройства и повышения заработной платы в компании “КазМунайГаз”. Найти работу в нефтегазовой отрасли для всех невозможно. Мы должны сказать об этом открыто», - констатировал Токаев.

Как отметил президент, большая часть месторождений в Жанаозене истощается, за последние 15 лет добыча нефти в регионе сократилась на 30%, тогда как число рабочих увеличилось на 50%, фонд оплаты труда увеличился в десять раз. Хотя, по его словам, Мангистауская область входит в тройку регионов, где выплачивается самая высокая заработная плата, в частности Жанаозен лидирует по самому высокому уровню средней заработной платы. Правительство приняло специальный план развития города и выделяет большие деньги из республиканского бюджета.

«Поручаю правительству разработать новые пути мобилизации внутренних экономических ресурсов. При этом программа переселения населения в другие регионы должна быть коренным образом пересмотрена», - сказал президент.

Он отметил, что государство полностью поддерживает тех, кто вернулся на историческую родину, однако считает, что не следует ограничиваться только Мангистауской областью.

«Вы можете поселиться в других регионах, включая промышленно развитые регионы. Мы готовы сделать то, что необходимо», - сказал президент.

Токаев считает, что они могут работать во всех сферах, в том числе и на государственной службе, и верит, «что они будут способствовать созданию Нового Казахстана».

Вместе с тем Токаев поручил сосредоточиться на трудоустройстве молодежи. Ежегодно на рынок труда выходит около 300 тыс. молодых людей. Несмотря на конкретные меры, проблема занятости молодежи до конца не решена.

«В некоторых регионах уровень безработицы среди молодежи значительно выше, чем в среднем по стране. Среди них особенно города Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Правительство и акимы регионов должны уделить этому вопросу особое внимание. В конце года мы сделаем соответствующий вывод», - сказал глава государства.