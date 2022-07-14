«Тор: любовь и гром» собрал за три дня проката в Казахстане 383 млн тенге

По данным сервиса по продаже билетов Тикетон новый блокбастер от студии Marvel «Тор: любовь и гром» с 7 по 10 июля собрал в казахстанском прокате 383 млн 212 тысяч тенге. Это более 800 тысяч долларов. Это второй по успешности старт в этом году после «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», собравшего в первый уик-энд более 407 млн. тенге.

Бюджет нового «Тора» составляет $250 млн. Режиссер ленты Тайка Вайтити, а роли исполнили Крис Хэмсворт, Натали Портман, Кристиан Бейл, Рассел Кроу и другие. Общие сборы картины сейчас составляют $302 млн. В Казахстане картина с 7 по 10 июля собрала 383 млн 212 тысяч тенге.

Примечательно, что в дубляже фильма участвовали казахстанские актеры: Толепберген Байсакалов, Лариса Паукова, Филипп Волошин, Дмитрий Багрянцев, Владимир Крылов и другие. Из-за санкций в отношении России крупнейшие студии ушли с российского рынка, поэтому дубляж последних картин происходил в Грузии и в Казахстане.