МВД прорабатывает вопрос внедрения видеоформата полицейского расследования

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, который доложил о криминогенной обстановке в стране и результатах работы органов внутренних дел за первое полугодие, сообщается на сайте Акорды.

«Президенту было доложено о существенном снижении уровня преступности. Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось число разбоев, фактов вымогательства и скотокрадства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах», - говорится в сообщении.

Также глава МВД рассказал ключевых положения уонцепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с населением и сообщил, что министерством прорабатывается вопрос внедрения видеоформата полицейского расследования и продолжается цифровизация уголовного процесса. Сегодня в электронном формате расследуется 81,7 % всех уголовных правонарушений. А в рамках реализации трехзвенной модели уголовного процесса 928 дел особо тяжкой категории завершены и направлены в суд. Ахметжанов привел в пример уголовное дело в отношении директора одной из компаний, который под предлогом трудоустройства в Норвегим обманул 123 казахстанца и нанес ущерб на сумму свыше 149 млн тенге. Подозреваемый признан виновным и осужден на семь лет лишения свободы.

Кроме того, сообщил Ахметжанов, пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, расследуется 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ, в рамках борьбы с наркопреступностью с начала года выявлены 1 354 преступления, из незаконного оборота изъято 3,5 тонны наркотиков, стоимость которых на «черном рынке» составляет почти 4,5 млрд тенге.

«По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность активизации работы по цифровизации органов внутренних дел, профилактике аварийности на дорогах. Президент поставил ряд задач по дальнейшему обеспечению безопасности и правопорядка в стране», - отметили в пресс-службе президента.