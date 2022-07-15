В Казахстане утвердили предельные цены на бензин и дизтопливо

14 июля вступили в силу приказы министерства энергетики Казахстана об утверждении перечня нефтепродуктов и об установлении предельных цен на их розничную реализацию на 180 календарных дней, сообщается на сайте ведомства.

Согласно приказам, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне – 182 тенге за литр.

«Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов», - пояснили в министерстве.

Также из перечня нефтепродуктов исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.

Вместе с тем предельные цены на дизельное топливо не меняются и остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана: по Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Абайской областях – 260 тенге за литр, в столице, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Улытауской – 230 тенге за литр.