Вопрос запрета абортов в Казахстане не рассматривается – Минздрав

В Казахстане нет норм, запрещающих аборты, и такой вопрос на законодательном уровне не рассматривается, заверила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният.

«В Кодексе “О здоровье народа и системе здравоохранения” Казахстана у женщин имеются репродуктивные права. Это значит, она сама планирует, сама с семьей решает о рождении или не рождении своего ребенка. Поэтому сегодня норм, запрещающих аборты, у нас в стране нет. И пока законодательно данные нормы о запрете (абортов – В.) не рассматриваются», - сказала Гиният.

Она также заверила, что за последние пять лет в Казахстане не наблюдается резкого роста прерывания нежелательной беременности. В частности, есть четкие показания, как медицинские, так и социальные, по которым женщины могут делать аборты.