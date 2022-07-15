Работы по усилению электросетей Западной энергозоны завершатся в 2023 году – Акчулаков

Строительно-монтажные работы по усилению электрических сетей Западной энергозоны Казахстана завершатся в 2023 году. Что касается Южной зоны, то сейчас ведется разработка технико-экономического обоснования по их усилению, сообщил в пятницу в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

«Ведется работа по модернизации национальной электрической сети, в том числе строительно-монтажные работы по усилению электрических сетей Западной энергозоны. Срок завершения – 2023 год. Ведется разработка технико-экономического обоснования по усилению электрических сетей Южной энергозоны. После разработки ТЭО будут определены параметры и сроки реализации проекта», - сообщил Акчулаков.

Глава Минэнерго напомнил, что ведомству поручено обеспечить ввод мощностей электроэнергии и своевременную реализации проектов по усилению электрических сетей Южной и Западной зон ЕЭС. На сегодня введено 340 МВт электрической мощностей, до конца года планируется ввести дополнительно 240 МВт мощностей.