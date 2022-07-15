Восемь современных перинатальных центров построят в Казахстане – Гиният

Министерство здравоохранения Казахстана разработает концепцию по охране материнства и детства, которая будет соответствовать всем международным стандартам. А для оказания медицинской помощи беременным в стране построят восемь перинатальных центров, сообщила в пятницу в ходе заседания правительства министр Ажар Гиният.

«Для оказания комплексной, высокоспециализированной медицинской помощи беременным и детям нами предусмотрено строительство восьми современных перинатальных центров в городах Нур-Султан, Костанай, Жезказган, Атырау, Уральск, Шымкент, Сарыагаш и Ордабасинском районе Туркестанской области. Мы разработаем концепцию охраны материнства и детства, чтобы оказывать услуги по охране материнства и детства в соответствии с международными стандартами», - сообщила Гиният.

Он также отметила, что местным исполнительным органам необходимо обеспечить текущий и капитальный ремонт, материально-техническое оснащение, укомплектованность кадрами родильных домов, детских больниц и родильных отделений.

Кроме того, для совершенствования системы медицинского страхования Минздрав совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам проведет анализ результатов внедрения системы обязательного социального медицинского страхования и внесет предложения по повышению эффективности ее реализации.

«Для входа в систему ОСМС самостоятельными плательщиками будет внедрен механизм уплаты взносов за 12 месяцев. Это позволит шире вовлекать население в систему», - добавила министр.