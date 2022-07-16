Подрядчик столичного Национального музея завысил стоимость объектов по одному из проектов на 1,2 млрд тенге

Ведомство продолжает расследование в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере при реализации в 2017-18 годах проекта «Создание 3D моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах». Другая информация в интересах следствия не разглашается.

В середине мая журналист-расследователь Михаил Козачков также сообщил, что Антикоррупционная служба начала проверку расходов Национального музея, который на тот момент возглавлял бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы. Ведомство изучает траты ТОО «Exponat» − одной из госкомпаний, организующей серию выставок «Шествие Золотого человека по музеям мира». Общая сумма договора, полученного компанией в период 2019-2020 годов, составляет около 1,3 млрд тенге. В столичном отделении Антикоррупционной службы заявили о начале досудебного расследования в отношении должностных лиц Нацмузея «по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».