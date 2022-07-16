Их фактическая цена составляла 83,4 млн. тенге
Подрядчик столичного Национального музея завысил стоимость объектов по одному из проектов на 1,2 млрд тенге
фото sxodim.com

Подрядчик столичного Национального музея завысил стоимость объектов по одному из проектов на 1,2 млрд тенге. Их фактическая цена составила 83,4 млн. тенге, сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

Ведомство продолжает расследование в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере при реализации в 2017-18 годах проекта «Создание 3D моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах». Другая информация в интересах следствия не разглашается.

В середине мая журналист-расследователь Михаил Козачков также сообщил, что Антикоррупционная служба начала проверку расходов Национального музея, который на тот момент возглавлял бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы. Ведомство изучает траты ТОО «Exponat» − одной из госкомпаний, организующей серию выставок «Шествие Золотого человека по музеям мира». Общая сумма договора, полученного компанией в период 2019-2020 годов, составляет около 1,3 млрд тенге. В столичном отделении Антикоррупционной службы заявили о начале досудебного расследования в отношении должностных лиц Нацмузея «по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Свежее из этой рубрики
Суд в Шымкенте приговорил троих активистов к реальным срокам по делу о январских событиях
Новости
Почти 1500 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Новости
КГА намерен расследовать отмену и задержку рейсов компаниями Air Astana и FlyArystan после многочисленных жалоб граждан
Просматриваемые
Новости
​В ухудшении эпидситуации в Алматы виновато население и врачи, считает президент
Новости
США включили Казахстан в список стран для транзита подсанкционных товаров в Россию и Беларусь
Новости
477 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
Новости
Суд отменил все сделки купли-продажи участка Центра акушерства и гинекологии в Алматы
Новости
Больше 400 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Новости
Более двух тысяч человек поддержали петицию за отставку Даурена Абаева