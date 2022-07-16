КГА намерен расследовать отмену и задержку рейсов компаниями Air Astana и FlyArystan после многочисленных жалоб граждан

Комитет гражданской авиации будет расследовать факты задержки и отмены рейсов компаниями Air Astana и FlyArystan после многочисленных жалоб граждан. Если их необоснованность подтвердится, авиаперевозчиков привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с многочисленными обращениями пассажиров в социальных сетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы-Мале, Нур-Султан-Ташкент и Алматы-Костанай, а также по другим маршрутам, Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование. В случае установления фактов нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов, авиакомпании будут привлечены к административной ответственности», − говорится в сообщении КГА

Ведомство просит пассажиров недавно отмененных и перенесенных рейсов обратиться с письменным заявлением по электронному адресу cc@сaakz.kz.

В КГА также напомнили, что при задержке или отмене рейса по вине перевозчика, согласно действующему законодательству, пассажирам на бесплатной основе предоставляются комната матери и ребенка, прохладительные напитки при ожидании рейса 2 часа, горячее питание при ожидании 4 часа (далее каждые 6 часов в дневное время и 8 часов в ночное время), а также проживание в гостинице при ожидании вылета более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время и транспорт до места проживания и обратно в аэропорт.