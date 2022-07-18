До конца года в Алатауском районе Алматы построят 5 новых школ на 7800 мест

До конца года в Алатауском районе города Алматы будет построено 5 новых школ на 7800 мест. Еще 2 школы по 550 мест каждая появятся в микрорайонах Саялы-2 и Зердели, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями района.

В микрорайоне Саялы-2 уже объявлен конкурс для определения подрядной организации, строительство начнется в сентябре и завершится в ноябре 2023 года. По микрорайону Зердели разработка ПСД завершится в сентябре, а работы будут начаты в марте 2023 года и завершатся в августе 2024 года.

В этом также начато строительство детского сада на 160 мест в мкр. Саялы. Завершение запланировано в марте 2023 года.

Для увеличения охвата детей внеклассным обучением сейчас ведется строительство многопрофильного Центра инновационного творчества, который смогут посещать более 5 тысяч детей в неделю. Его строительство будет завершено во втором квартале 2023 года.

Кроме того, в микрорайоне Карасу было выкуплено здание Дома культуры. На это было выделено 483 млн. тенге, а привлеченные спонсорские средства пойдут на текущий ремонт объекта. До конца текущего года там будут открыты не менее 10 творческих и образовательных секций с посещаемостью около 150 детей ежедневно.