1500 детей зарегистрированы без документов, удостоверяющих личность их матерей
В Казахстане выявили около 9 тыс. человек без гражданства
фото Жанары Каримовой

В рамках кампании по выявлению, определению и документированию в Казахстане найдены около 9 тыс. лиц без гражданства. Это больше чем количество лиц без гражданства, выявленных партнерами ООН за период 2014-2022 годов, сообщает Казинформ со ссылкой на Уполномоченную по правам человека Ирину Билялову.

«В ходе широкомасштабной кампании по выявлению, определению и документированию в Казахстане выявлено почти 9 тыс. лиц без гражданства. Это больше чем количество лиц без гражданства, выявленных партнерами ООН за 8 лет с 2014 по 2022 годы», − заявила Билялова.

По данным Министерства юстиции, с конца 2019 года 1500 детей зарегистрированы без удостоверяющих личность их матерей документов. Для решения этой проблемы парламент Казахстана внес изменения в кодекс о браке и семье, регламентировав процедуру регистрации детей, рожденных в медицинских учреждениях независимо от правового статуса их родителей.

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