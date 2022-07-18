140 млрд инвестиций привлечет строительство завода по производству кальцинированной соды в Кызылординской области – Смаилов

Строительство завода по производству кальцинированной соды на территории Аральского района Кызылординской области и многофункционального гостинично-туристского комплекса в Актау обсудили в понедельник в ходе заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана, сообщает сайт primeminister.kz

«На заседании также рассмотрен проект строительства завода по производству кальцинированной соды на территории Аральского района Кызылординской области. Его реализация позволит привлечь порядка 140 млрд тенге инвестиций, создать более 700 постоянных рабочих мест и обеспечить импортозамещение за счет производства около 300 тыс. тонн продукции в год», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что премьер-министр поручил рассмотреть возможность финансирования строительства инфраструктуры, необходимой для завода, а также продолжить проработку проекта в части привлечения инвесторов.

Кроме того, госкомиссия обсудила вопросы строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса в Актау, который позволит привлечь 170 млрд тенге инвестиций, создать порядка 4000 прямых и косвенных рабочих мест, а также увеличить туристический поток в Мангистаускую область до 850 тыс. человек.

«Глава правительства поручил ускорить реализацию проекта и рассмотреть возможность выделения бюджетного кредита АО «БРК» для завершения строительства всех начатых объектов», - добавили в пресс-службе.

Также в ходе заседания рассмотрены нормы налогообложения, в том числе в части применения понятия «роялти» для целей налогообложения, определения объекта обложения налогом на имущество энергопроизводящих организаций и сроков применения обновленного перечня товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета. Вместе с тем, рассмотрен вопрос создания рабочей группы по выработке рекомендаций по вопросам разгосударствления и приватизации.