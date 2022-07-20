Авиакомпании самостоятельно приняли решение об отмене рейсов в Уральск, заявили в КГА

Авиакомпании Казахстана, в частности FlyArystan, самостоятельно приняли решение об отмене рейсов в Уральск, заявили в среду в Комитете гражданской авиации. В ведомстве заверили, что АО «Авиационная администрация» страны не ограничивала полеты воздушных судов в этот город.

«Авиационная администрация Казахстана заявляет, что не ограничивала полеты воздушных судов в аэропорту города Уральск. Решение авиаперевозчиками было принято самостоятельно», − заявили в комитете гражданской авиации.

В частности, сообщили в КГА, авиационные инспекторы проверяли аэропорт Уральска 30 июня 2022 года и выявили, что нагрузки от воздушных судов «существенно превышают допустимые», а несущая способность искусственных покрытий рулежной дорожки и перрона низкие. В этой связи Авиационная администрация направила инспекторское предписание эксплуатанту аэродрома, чтобы последние обеспечили «контроль соблюдения допустимых нагрузок на искусственные покрытия для исключения их разрушения и, как следствие повреждения воздушных судов».

Кроме того, представители регулятора встречались с представителями авиакомпаний и аэродрома и совместно «приняли решения о разработке мер, которые позволят продолжить выполнение полетов в аэропорт Уральска, снизить нагрузки на искусственное покрытие и сохранить надлежащий уровень безопасности полетов при эксплуатации воздушных судов на аэродроме».

Ранее казахстанский лоукостер FlyArystan сообщил, что с 1 августа отменяет рейсы в Уральск и обратно. Причиной в авиакомпании назвали введение эксплуатационных ограничений в аэропорту.