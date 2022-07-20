В Алматы прошли общественные обсуждения дизайнов нового пассажирского терминала аэропорта города. Организовавшие их представители аэропорта заверили, что учтут все предложения и комментарии участников.

В обсуждениях принимали участие представители общественного совета Алматы, архитектурных и экологических организаций, строительных компаний, авиаперевозчиков, бизнесмены и жители города.

«В ходе обсуждения были выслушаны различные мнения представителей общественности, которые будут учтены при принятии финального решения о концептуальном дизайне нового пассажирского международного терминала международного аэропорта Алматы», − говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

TAV Airports, выкупившая Международный аэропорт Алматы в мае 2021 года, планирует построить новое здание Международного пассажирского терминала. Реализация нового проекта вместе с существующими инфраструктурными объектами позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в год.