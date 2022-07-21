Больше всего заболевших в Алматы и Астане
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Прирост новых случаев коронавируса продолжает ускоряться
Фото Владимира Третьякова

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 257 новых случаев коронавирусной инфекции – максимальный показатель с февраля.

В Алматы зарегистрировано 650 случаев, в столице – 642, в Карагандинской области – 188, в Шымкенте – 145, в Жамбылской области – 86, в Алматинской области – 82, в Жетысуской области – 78, в Кызылординской области – 69, в Атырауской области – 44, в Западно-Казахстанской области – 39, в Акмолинской области – 38, в Актюбинской области – 30, в Костанайской области - 29, в Улытауской области – 24, в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях – по 22, в Павлодарской и Мангистауской областях – по 19, в Северо-Казахстанской области – 16, в Абайской области – 15.

Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 664 человека.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 10 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 21 июля лечение от КВИ продолжает получать 12 410 человек (12 285 КВИ+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 099 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 11 311 человек. В тяжелом состоянии находятся 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

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