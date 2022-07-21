Площадку для выработки подходов к делимитации границ государств Центральной Азии предложил создать Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что странам Центральной Азии необходимо создать площадку, на которой будут выработаны взаимоприемлемые подходы к делимитации границ. Такое предложение он озвучил в четверг в ходе IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

«Мы – лидеры государств, должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий», - сказал Токаев.

Он отметил, Казахстан по собственному опыту знает о том, процесс юридического оформления границ «весьма сложен и тернист». При этом, подчеркнул президент, разрешение спорных вопросов возможно исключительно «мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права» и «иной альтернативы не существует».

Как подчеркнул Токаев, затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и, в конечном счете, может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии.

«Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений. В частности, предлагаем создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ», - озвучил предложение глава государства. К этой работе, считает он, должны быть привлечены опытные юристы, картографы, пограничники и другие специалисты. А координацию на себя может взять совет министров иностранных дел.