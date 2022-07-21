Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды предложил создать Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что без консолидации усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий он предложил создать проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе.

Как отметил Токаев в четверг в ходе IV консультативной встречи глав государств Центральной Азии, согласно докладу международной группы экспертов по изменению климата, температура в регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников, объем которых за последние 50 лет сократился на 20-30%, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер».

«В этом ключе приветствуем инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года международным годом устойчивого горного развития. Кроме того, считаем своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год международным годом сохранения ледников. Глубоко убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе», - предложил президент.

Он подчеркнул, что Казахстан придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте уже активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, которая «позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства».

Также Токаев призывает усилить взаимодействие стран в рамках международного фонда спасения Арала. «Положительно отмечаем участие кыргызской стороны в региональной рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы. Выражаем надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного фонда», - подчеркнул он.