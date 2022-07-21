В Алматы на улице Гоголя испытывают новый вид асфальта

Алматинские дорожники отремонтировали три участка на улице Гоголя новой асфальтобетонной смесью на полимерном битуме, сообщает акимат города. Специалисты будут наблюдать за этой территорией в течение года.

«16 и 17 июля в рамках пилотного проекта новой смесью отремонтировали три участка ул. Гоголя по северной стороне автобусной полосы», говорится в сообщении акимата города Алматы.

Специалисты будут наблюдать за этими участками в течение года. Запланирован отбор проб и мониторинг за состоянием покрытия. Предполагается, что новый материал более долговечен и предотвратит образование колеи и трещин на дорогах.

