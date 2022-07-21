Премьер-министр Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку со своего поста. Он сообщил президенту страны Серджио Маттарелле, что уходит после того, как накануне вечером три партии в его правительстве отказались поддержать его на вотуме доверия.

Президент попросил Драги остаться временно исполняющим обязанности – до досрочных выборов, которые ожидаются этой осенью. 74-летний Марио Драги прозван в Италии «Супер Марио», в феврале прошлого года ему было поручено руководить Италией во время пандемии Covid и восстановления экономики.

Это было второе прошение Марио Драги об отставке. Впервые он сделал это неделю назад, когда одна из партий в его правительстве отказалась поддержать его экономический пакет, что спровоцировало политический кризис.