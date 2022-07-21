Мурата Боранбаева объявили в розыск

На портале органов правовой статистики появилась информация о том, что Мурат Советаевич Боранбаев объявлен в розыск, пишет Интерфакс-Казахстан . Мурат Боранбаев в 2017 году руководил ТОО AlanParking, которое представляло платные парковочные места в Алматы.

Информация о розыске 52-летнего Мурата Советаевича Боранбаева появилась на портале органов правовой статистики. Этим делом занимается Департамент экономических расследований по Алматы. Мурат Боранбаев в 2017 году руководил ТОО AlanParking, которое представляло платные парковочные места в Алматы. В марте был арестован его брат Кайрат Боранбаев — Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе

Сегодня же директору ТОО AlanParking Мухтару Базарбаеву продлили срок ареста до 15 сентября, а руководителю ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову — до 15 августа. Они подозреваются в хищении бюджетных средств.