В ближайшую неделю в Алматы сохранится жаркая погода

В Алматы сохранится знойная и жаркая погода, сообщает Казинформ с ссылкой на «Казгидромет». Жаркие и сухие воздушные массы идут из Ирана, Афганистана, Ирака через Среднюю Азию на южную половину республики.

«Жара в Алматы сохранится еще в ближайшую неделю. В горных районах, в отдельных ущельях прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Но это в основном в среднегорье и высокогорье выше 2000 метров над уровнем моря. Сильная жара обусловлена тем, что идет вынос жарких и сухих воздушных масс из районов Ирана, Афганистана, Ирака через Среднюю Азию на южную половину республики», — приводит Казинформ слова начальника отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» по Алматы Даулета Кисебаева.

В Алматы 22-27 июля ожидается 36-38 градусов тепла. 28 июля будет переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью поднимется до +25+27 градусов, днем +35+37 градусов. 29-31 июля возможен кратковременный дождь, гроза.