Он испытывает очень умеренные симптомы
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У президента США Джо Байдена коронавирус

Президент США 79-летний Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, президент США испытывает очень легкие симптомы.

Сегодня, 21 июля, Джо Байден получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. При этом предыдущий тест был сделан во вторник и он был отрицательным.

По заявлению Карин Жан-Пьер, президент Штатов полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован и уже начал принимать препарат Паксловид — первое зарегистрированное лекарство от ковида. Байден будет изолирован в Белом доме и, по словам Карин Жан-Пьер, он «продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени». Так он примет участие во всех запланированных встречах, только через Zoom.

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