У президента США Джо Байдена коронавирус

Сегодня, 21 июля, Джо Байден получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. При этом предыдущий тест был сделан во вторник и он был отрицательным.

По заявлению Карин Жан-Пьер, президент Штатов полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован и уже начал принимать препарат Паксловид — первое зарегистрированное лекарство от ковида. Байден будет изолирован в Белом доме и, по словам Карин Жан-Пьер, он «продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени». Так он примет участие во всех запланированных встречах, только через Zoom.