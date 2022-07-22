Его сотрудники опасаются, что на сайте и в социальных сетях ​ресурса может появиться провокационная информация
Издание Orda.kz сообщило о DDos атаке, продолжающейся со вчерашнего вечера
фото ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Издание Orda.kz сообщило о DDos атаке, которая продолжается со вчерашнего вечера. Его сотрудники опасаются, что на сайте и в социальных сетях ресурса может появиться провокационная информация.

«Нас атакуют со вчерашнего вечера, 6.00- 7.00 часов. Сайт взломан DDos атакой, админка не работает, поэтому нет обновления информации. Почту взломали и под нашим емэйл адресом подписываются на тысячах сторонних сайтов. Есть опасность, что на Orda.kz и наших аккаунтах в соцсетях может появиться провокационная информация», − говорится в сообщении редакции.

По словам сотрудников издания, за последние полгода оно трижды сталкивалось с атаками, самая сильная из которых происходит сейчас. Они поясняют, что организация атаки такого масштаба и продолжительности требует больших финансовых расходов.

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