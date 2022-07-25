В Актобе задержана преступная группа, вымогавшая деньги у предпринимателей под религиозным предлогом

В Актобе задержана преступная группа из шести человек, вымогавших деньги у предпринимателей под религиозным предлогом. Они могут быть участниками деструктивных течений, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Сотрудниками полиции совместно с коллегами из ДКНБ пресечена преступная деятельность преступной группы, занимающейся вымогательством у предпринимателей. Группа из шести человек с внешними признаками деструктивных течений, прикрываясь религией, по надуманным причинам неоднократно вымогали денежные средства у жителей Актобе. В ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным и водворены в ИВС УП городе Актобе», − говорится в сообщении ведомства.

Начаты досудебные расследования по части 2 статьи 194 (вымогательство) Уголовного Кодекса Казахстана.

«Проводится следствие и проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества», − добавили полицейские.