​Жители села в Мангистауской области требуют закрыть местный Loto Club

Сельчане считают необходимым проверить насколько легально работает клуб. По их словам, его игроки накапливали большие долги, теряли работу и кончали жизнь самоубийством.

«Loto Club на улице Султана Бейбарыса, вовлекая жителей села в азартные игры, продвигал нелегальный бизнес с помощью игровых автоматов. Молодые семьи тонут в долгах. Последствиями таких азартных игр стали разводы молодых семей, суициды и другие нарушения. Чтобы предотвратить это, 16 мая мы отправили видео-доказательства в департамент внутренних дел села Бейнеу о том, что Loto Club занимается нелегальной деятельностью. Однако по сегодняшний день ответа от госорганов не получили», − рассказали сельчане.

В начале 2022 года Loto club в Бейнеу был подожжен одним из игроков в знак протеста против азартных игр. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.



