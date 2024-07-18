Более 150 тыс. казахстанцев запретили себе участвовать в азартных играх

Порядка 4 млн казахстанцев не могут играть в азартные игры после того, как вступил в силу закон по вопросам игорного бизнеса. В их числе 150 тыс. человек, которые самостоятельно поставили себе запрет, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев.

«Значительно сокращается клиентура букмекеров и казино из числа именно наших граждан. На иностранцев данные ограничения не распространяются и данные нормы охватывает порядка 4 млн казахстанцев, из них в реестре должников состоят порядка 3,5 млн человек, 150 тыс. человек - это самоограниченные и порядка 90 тыс. - гражданские государственные служащие и сотни тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительного блока», - сказал Тулебаев.

Вице-министр напомнил, что согласно закону и поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, которые подписал президент в июле, к азартным играм запрещается допуск лиц, включенных в единый реестр должников, лиц, младше 21 года. Кроме того, законом увеличены сроки самостоятельного ограничения на участие в азартных играх с 1 года до 10 лет. Также установлен запрет на участие в азартных играх для госслужащих и военных.

«Нарушитель будет увольняться по отрицательным мотивам. За исполнением запрета будут следить кадровые службы госорганов, Антикора и Агентства по делам государственной службы. В настоящее время ведется работа над механизмом реализации данной нормы на уровне НПА», - добавил Тулебаев.

Услуга по самостоятельному ограничению участия в азартных играх была введена в марте.