7 из 10 казахстанцев не удовлетворены своим финансовым положением

Согласно обследованию качества жизни населения, которое проводится ежегодно в марте, доля респондентов, удовлетворенных своим финансовым положением, сокращается второй год подряд: в 2022 году она составила всего 32,1%, против 40,2% годом ранее, сообщает Ranking.kz

При этом доля тех, кто частично удовлетворён своим финансовым положением, за прошедший год выросла с 56,3% до 64%. Доля респондентов, которые не удовлетворены своим финансовым положением, за год не изменилась (0,6%), а затруднились ответить 3,3% опрошенных.

Доля респондентов, которые полностью удовлетворены экономическим положением семьи, за год также сократилась — с 44,1% до 34,7%, — а доля частично удовлетворённых выросла с 52,8% до 63%. Доля респондентов, не удовлетворённых экономическим положением семьи, за год уменьшилась с 1,1% до 0,5%, ещё 1,8% затруднились ответить.

В разрезе местности доля респондентов, полностью удовлетворённых своим финансовым положением на селе выше, чем в городах: 34,8% против 30,6%. Доля неудовлетворённых выше в городах: 0,7% против 0,4% в сельской местности.

Среди мужчин доля полностью удовлетворённых своим финансовым положением выше, чем среди женщин: 35,9% против 29,5%. В то же время доля тех, кто не удовлетворён, среди мужчин и женщин одинакова: 0,6%.

В разрезе статуса занятости наибольшая доля респондентов, удовлетворённых своим финансовым положением, наблюдалась среди самостоятельно занятых: 35,7%. Следом с незначительной разницей идут работающие по найму: 33,3%. Среди безработных показатель ожидаемо ощутимо ниже: 28,3%.

Доля тех, кто не удовлетворён своим финансовым положением, составила 2% среди безработных, 0,4% среди работающих по найму и 0,3% среди самостоятельно занятых.

Доля респондентов, оценивших свой уровень материального обеспечения как средний, достигла в текущем году сразу 80%, при том, что годом ранее показатель составлял 65,6%. В свою очередь, доля тех, кто оценил свою материальную обеспеченность ниже среднего уровня, значительно сократилась: с 11,6% до 2,3%. Низкий уровень обеспечения отметили 0,3%, против 0,4% год назад.

Следует заметить, что доля респондентов, оценивших свою материальную состоятельность несколько выше среднего уровня, также заметно сократилась (с 17% до 13,9%), как и доля тех, кто оценили себя как относительно состоятельных (с 4,6% до 3,1%) или обладающих высоким уровнем обеспеченности (с 0,8% до 0,4%).