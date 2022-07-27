Жители Уральска провели сход с требованием прекратить продажу «Трамадола» в подъезде их дома

Вечером 26 июля более 50 жильцов многоквартирного дома в одном из районов Уральска собрались, чтобы потребовать от властей прекратить продажу опиоидного анальгетика «Трамадол». По словам жильцов, препарат продают в одной из квартир их дома, сообщает Радио Азаттык .

На собрании, прошедшем во дворе дома по улице Сырыма Датова, жители заявили, что продажа «Трамадола» и «Тропикамида» началась с декабря прошлого года. «Я стала замечать, что посторонних людей [в подъезде дома] очень много. Комендант дома сказала: «На вашем этаже продают "Трамадол"». С тех пор всё это началось», — рассказывает жительница дома Анастасия Кравцова.

Она утверждает, что, несмотря на установленную дверь с домофоном, посторонние легко попадают в подъезд и оставляют упаковки от препаратов. По ее словам, у жителей дома с посетителями возникают конфликты, некоторые из которых доходили до драки.

«У меня двое маленьких детей, я боюсь за них — в нашем доме небезопасно. Я не выпускаю детей самих даже за хлебом в магазин или вынести мусор, вечером мы вообще не выходим из дома, даже взрослые опасаются. В подъезде всегда кто-то есть посторонний, они ведут себя агрессивно, мусорят. Я сама сталкивалась с этими «гостями»: прямым текстом угрожали», — говорит жительница дома Алия Дармешева.

Жильцы дома утверждают, что в квартире на седьмом этаже несколько раз проходили обыски и полицейские изымали блистеры с таблетками и бутылочки с жидкостью (предположительно «Трапикамид»). Но спустя несколько часов, по словам жильцов, в квартиру завозили новую партию препаратов.

Жильцы говорят, что чаще всего полицейские не могут привлечь жителей квартиры к ответственности, потому что факт продажи происходит до их приезда.

Присутствовавший на встрече жителей представитель прокуратуры Уральска Алибек Жумагулов отвечать на вопросы жильцов дома не стал. Он пригрозил собравшимся административной ответственностью за «незаконное собрание». «Согласно закону, для проведения и организации собраний должно быть подано уведомление за пять рабочих дней, эти требования не соблюдены. В этой связи собрание является незаконным и грозит административной ответственностью. Прошу всех разойтись», — заявил перед собравшимися сотрудник прокуратуры.

Юрист Аслан Утепов, возглавляющий общественное объединение, которое поднимает проблему незаконной продажи наркосодержащих препаратов, называет продажу «Трамадола» без рецепта в аптеках и домах горожан «большой проблемой города».

На сегодня, по его данным, примерно в 30 домах и квартирах города продают «Трамадол» и «Тропикамид». Кроме того, есть несколько аптек, где рецептурные препараты продают любому желающему. По данным комитета фармконтроля, в особо крупном размере препараты продают две аптеки. Но на самом деле, говорит Утепов, таких аптек больше.

По его словам, они создали группу в составе волонтеров, общественников, представителей полиции, прокуратуры, отдела внутренней политики акимата. Группа выезжает на места незаконной продажи препаратов и фиксирует. Недавно одну такую точку нашли и изъяли там препараты, добавляет Аслан Утепов.

В Казахстане препараты «Трамадол» и «Тропикамид» не числятся в списках наркотических веществ, в связи с этим за их распространение уголовная ответственность не предусмотрена. В стране есть административная ответственность за продажу этих препаратов без лицензии. В местной полиции Уральска заявили, что продавцов препарата «пока могут только штрафовать».

«Сейчас мы добиваемся, чтобы эти препараты включили в список наркотических, потому что действие у них именно такое. Но пока решение по этому вопросу не принято. Ждем», — говорит Утепов.

Жители дома в Уральске, вышедшие на собрание, ранее направили открытые письма на имя генерального прокурора Казахстана Берика Асылова и президента страны Касым-Жомарта Токаева. В своих обращениях жильцы дома просили изменить законодательство и внести «Трамадол» в список наркотических веществ.

Корреспонденту Азаттыка не удалось связаться с жильцами квартиры, которых соседи обвиняют в незаконной продаже «Трамадола» и «Тропикамида».

Позднее в департаменте полиции ЗКО заявили, что в отношении жителей квартиры возбуждено досудебное производство по части 4 статьи 296 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, в особо крупном размере) УК, а также по части 1 статьи 463 КоАП (занятие предпринимательской деятельностью, а так же осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления).

«Трамадол» — опиоидный синтетический анальгетик быстрого действия. Применяют при болях различного характера. Действует на центральную нервную систему. «Тропикамид» — природный алкалоид, содержит атропин.