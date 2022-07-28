На льготный лизинг сельхозтехники планируется выделить 40 млрд тенге из средств оператора РОП. Программа будет осуществляться дочерники организациями НУХ «Байтерек», сообщает пресс-служба правительства.

Решение о выделении средств было принято во время совещания по вопросам внедрения механизма льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средства оператора РОП. В нем приняли участие вице-министры сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, экологии, геологии и природных ресурсов – Зульфия Сулейменова, а также представители Ассоциации союзов фермеров Казахстана, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «НУХ «Байтерек», АО «Фонд развития промышленности», АО «КазАгроФинанс», АО «Жасыл Даму».

Участники обсудили и согласовали основные подходы реализации механизма льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл Даму» (Оператор РОП).

Механизм планируется принять до начала массовых уборочных работ текущего года.

Условия программы будут направлены на стимулирование приобретения сельхозтехники малыми и средними сельхозформированиями.