Заработные платы более 2,3 млн. казахстанцев были увеличены за прошедшие полгода − Тугжанов

Заработные платы почти 2,3 млн. казазстанцев были увеличены за прошедшие полгода, сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

По словам Тугжанова, по итогам прошедших 6 месяцев увеличена зарплата 850 тыс. работников бюджетной сферы, 240 тыс. представителей производственного персонала квазигоссектора, 1,2 млн. сотрудников бизнес-структур.

Вместе с тем заместитель премьера сообщил, что совместно с местными исполнительными органами его ведомство исполняет комплекс мер по интеграции в экономику граждан, не имеющих доходов. Для них создаются рабочие места, обеспечиваются возможности для повышения квалификации и приобретения новых навыков.

В рамках реализации инвестиционных проектов до 2025 года в правительстве ожидают появления более 2 млн. новых рабочих мест, 444 тыс. из них − в 2022 году. На 1 июля создано 249 тыс. рабочих мест, или 56 % от годового плана. Совместно с акиматами сформирован пул инвестиционных проектов до 2025 года в отраслях обрабатывающей промышленности, нефтегазохимии, аграрного сектора. Перечень включает в себя порядка 847 проектов с созданием более 266 тыс. рабочих мест.

Тугжанов также рассказал о продлении продолжительности стажировок и росте заработных плат по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место», увеличении размеров грантов на реализацию новых бизнес-идей молодежи. Вместе с тем создаются возможности для получения стабильных доходов лицам из социально уязвимых слоев населения, разработан механизм по содействию занятости женщин.

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