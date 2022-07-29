В стационарах находится 1490 инфицированных
Около 3100 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
фото из архива Власти

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В столице выявлено 918 случаев, в Алматы − 694, в Карагандинской области – 327, в Жетысуской области – 129, в Жамбылской области – 121, в Акмолинской области − 119, в Алматинской области – 101, в Западно-Казахстанской области – 87, в Шымкенте – 78, в Атырауской области – 76, в Павлодарской области − 67, в Кызылординской области – 63, в Костанайской и Абайской областях – по 55, в Актюбинской области – 47, в Северо-Казахстанской области – 40, в Мангистауской области – 36, в Улытауской области – 35, в Туркестанской области − 22, в Восточно-Казахстанской области − 25.

Всего в стране подтверждено 1 344 360 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 666 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 23 случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 29 июля лечение от КВИ продолжает получать 24 285 человек (24 080 КВИ+ и 205 КВИ-), из них в стационарах находится 1 490 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 22 795 пациентов. В тяжелом состоянии находится 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.

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