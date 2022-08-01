Более 2 400 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Казахстане

В столице зарегистрировано 947 случаев, в Алматы – 464, в Карагандинской области – 367, в Акмолинской области – 101, в Жамбылской области – 71, в Павлодарской области – 55, в Кызылординской области – 52, в Алматинской области – 44, в Жетысуской области – 42, в Атырауской области – 41, в Западно-Казахстанской области – 40, в Абайской области – 35, в Туркестанской области – 29, в Северо-Казахстанской области – 27, в Костанайской области – 26, в Мангистауской области – 18, в Шымкенте – 18, в Улытауской области – 17, в Актюбинской области – 12, в Восточно-Казахстанской области – 8.

Всего в стране подтверждено 1 352 594 случаев КВИ.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 6 случаев коронавирусной пневмонии и один летальный исход. Летальных случаев от КВИ не зарегистрировано. Всего за время пандемии выявлено 89 551 случай коронавирусной пневмонии, скончались от нее 5 357 человек.

На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 687 человек (26 466 КВИ+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 527 человек, на амбулаторном уровне лечатся 25 160 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 44 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.