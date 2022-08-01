Ущерб составляет 4 млрд тенге
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35 уголовных дел заведено в Казахстане по фактам незаконного оборота нефтепродуктов
фото Жанары Каримовой

С начала года в Казахстане заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов на 4 млрд тенге, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«С начала года АФМ заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тыс. тонн на 4 млрд тенге. В рамках досудебного расследования по всем выявленным фактам устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, эта работа проводится в рамках исполнения поручения главы государства по пресечению организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж. В регионах налажено взаимодействие с органами пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы.

14 июля на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что «организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства» приводят к дефициту дизельного топлива. Он поручил АФМ «разобраться с этим вопросом».

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