Налаженные схемы по вывозу ГСМ из Казахстана приводят к дефициту топлива – Токаев

В Казахстане прогнозируется дефицит дизельного топлива осенью и одной из причин этому служат «организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«По оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства - вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран. Но проблема несколько глубже – существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства. АФМ нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение», - сказал Токаев в четверг в ходе расширенного заседания правительства.

Также он поручил правительству и агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. По мнению главы государства, это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится на ценах для казахстанцев.