Налаженные схемы по вывозу ГСМ из Казахстана приводят к дефициту топлива – Токаев

Осенью страну может ждать дефицит дизельного топлива
Тамара Вааль, Власть
В Казахстане прогнозируется дефицит дизельного топлива осенью и одной из причин этому служат «организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
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