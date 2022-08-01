В августе в Казахстане будет неустойчивая погода

Согласно консультативному прогнозу синоптиков, в начале августа в Казахстане будет относительно прохладная погода в северных регионах и неустойчивая погода на большей части страны. С прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, на востоке прогнозируются сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра с порывами до 15-25 м/с. В северных регионах ночью и утром возможны туманы.

«В начале месяца в северной половине страны прохладная погода будет связана с влиянием северного холодного антициклона. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +7+15°С, в дневные часы до +17+22°С. Однако в конце первой декады, со смещением холодного антициклона за пределы страны, на северные регионы с выходом южного циклона будет осуществляться вынос теплых воздушных масс, что приведет к повышению температуры воздуха ночью до +18+23°С, днем до +25+33°С. В южных и юго-восточных регионах, в течение первой декады, ожидается постепенное повышение температурного фона: ночью от +15+20°С до +20+25°С, днем от +25+32°С до +33+40°С», - сообщает «Казгидромет».

В середине месяца на северную половину республики вновь будут поступать холодные воздушные массы, что обусловит неустойчивый характер погоды. Температура воздуха будет колебаться ночью от +10+18°С до +18+25°С, днем от +17+22°С до +25+30°С, а в южных регионах основной температурный фон будет +28+38°С, хотя в отдельные дни не исключается спад жары.

В третьей декаде месяца вторжение холодных воздушных масс из районов Арктических морей приведет к существенному понижению температуры на большей части Казахстана. В северной половине страны ночью столбики термометров опустятся до +2+12°С, в отдельных районах ожидаются заморозки, днем – до +15+20°С, в южной половине ночью – до +10+15°С, днем – до +20+27°С.