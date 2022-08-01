Население Казахстана к 2030 году вырастет до 21,5 млн человек, прогнозируют в Центре развития трудовых ресурсов

Эксперты департамента прогнозирования АО «Центр развития трудовых ресурсов» на основе показателей рождаемости, смертности и миграции прогнозируют, что численность населения Казахстана к 2030 году может составить от 20,8 млн (при негативном сценарии) до 21,5 млн (при позитивном сценарии) человек, а к 2050 году – от 23,5 до 27,7 млн соответственно, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«Если сохранятся показатели смертности и рождаемости на уровне 2021 года, а внешней и межрегиональной миграции – на среднем значении за 2017-2021 годы, численность населения Казахстана к 2030 году достигнет 20 млн 958 тыс. человек, а к 2050 – 27 млн 192 тыс. человек», – отметил директор департамента Дмитрий Шумеков.

Центр развития трудовых ресурсов прогнозирует 27 основных сценариев по каждому региону, в зависимости от выбранного базового года, рождаемости, смертности и миграции. Также разработан механизм, позволяющий моделировать численность населения и вне рамок этих базовых показателей, например, повышать рождаемость или снижать смертность на определенный процент. Так, численность населения к 2030 году по центральному сценарию более всего вырастет в столице – на 420 тыс. человек, или на 33%, до 1,7 млн человек, в Алматы – на 414 тыс. человек, или на 20%, до 2 млн 466 тыс. человек, в Шымкенте – на 369 тыс. человек, или на 32%, до 1,5 млн человек. Кроме того, на 207 тыс. человек увеличится население Туркестанской области, на 170 тыс. – Мангистауской, на 145 тыс. – Алматинской. Сокращение численности населения ожидается в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях.

Между тем к 2050 году при центральном варианте прогноза лидером по приросту станет Шымкент: здесь численность населения достигнет 2,8 млн человек, увеличившись на 1 млн 679 тыс. человек, или в 2,5 раза в сравнении с 2022 годом. В столице прирост составит 1 млн 634 тыс. человек – до 2,9 млн человек, или в 2,3 раза больше показателей 2022 года. В Алматы прирост составит 1,4 млн жителей – до 3,5 млн, или на 69% больше показателей 2022 года. В Мангистауской области население вырастет на 820 тыс. человек – до 1 млн 571 тыс. жителей.