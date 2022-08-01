Почти 1 300 единиц оружия выкуплено у населения за три месяца – МВД

За последние три месяца казахстанцы добровольно сдали правоохранительным органам 1 288 единиц огнестрельного оружия. В рамках соответствующей акции государство выплатило населению почти 85 млн тенге, сообщила в понедельник в ходе брифинга представитель министерства внутренних дел Актоты Боранова.

«За три месяца акции в органы внутренних дел поступило более тысячи заявлений от граждан, которыми добровольно сдано 1 288 единиц огнестрельного оружия, в том числе: одна единица нарезного автоматического, 191 – нарезного длинноствольного, четыре единицы – нарезного короткоствольного, 1 080 – гладкоствольного, 12 единиц – травматического, пять гранат и почти 10 тысяч патронов к нарезному оружию. Предварительная сумма выплаты за сданные предметы вооружения составляет 85 млн тенге», - рассказала Боранова.

Она отметила, что все сданное оружие проверяется по базам данных «Зарегистрированное оружие» и «Криминальное оружие», а также проходит криминалистическую экспертизу. А в связи с освоением выделенных денежных средств, акция приостановлена в столице, Шымкенте, Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Акция по выкупу оружия у населения проводилась в Казахстане с 25 апреля, на нее было выделено 88 млн тенге.