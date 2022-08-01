Также они требуют повышения зарплат и увеличения соцпакета
Рабочие железнодорожной компании в Жезказгане требуют присоединения к «Казахмысу»
фото kaztag.kz

В понедельник в Жезказгане рабочие компании Tranco Jezz, занимающейся железнодорожными перевозками, провели митинг, требуя повышения зарплат, улучшения условий труда и присоединения к горнорудной и металлургической корпорации «Казахмыс», сообщает КазТАГ.

«1 августа утром был мирный митинг, они выдвинули руководству компании Tranco Jezz свои требования об увеличении заработной платы на 50 %, увеличения соцпакета и вход в состав "Казахмыса"», - сообщила пресс-служба акимата города информагентству.

На месте были проведены переговоры между руководством и рабочими. По информации КазТАГ, бастующие разошлись, работа продолжается в штатном режиме.

Tranco Jezz является крупной компанией, занимающейся грузовыми железнодорожными перевозками. Ее штат составляет более 1000 человек.

UPD. Около 18:00 Азаттык сообщил, что рабочие не расходятся в ожидании полноценных переговоров и результатов.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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