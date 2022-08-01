Почти 490 млн тенге вернут казахстанцам за прошедший отопительный сезон

Комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики и его территориальные подразделения провели по всему Казахстану перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии. В результате казахстанцам вернут за прошедший отопительный сезон порядка 490 млн тенге.

Как пояснили в комитете, в соответствии с законодательством субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, а в случае невозможности установления места нахождения потребителя – путем снижения тарифа при оплате за услугу.

«Таким образом, за прошедший отопительный период 2021-2022 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 489 950 250 тенге с учетом НДС», - сообщили в ведомстве.

В Алматы потребителям вернут свыше 40,9 млн тенге, в столице – 1,75 млн, в Шымкенте – почти 27,7 млн тенге, Алматинской области – 9,28 млн тенге, Акмолинской области – 20,33 млн тенге, Атырауской области – 8,27 млн тенге, Актюбинской области – 20,18 млн тенге, Восточно-Казахстанской области – 186,25 млн тенге, Жамбылской области – порядка 16,6 млн тенге, Западно-Казахстанской области – 786,6 тыс. тенге, Карагандинской области – 81,3 млн тенге, Костанайской области – 4,44 млн тенге, Кызылординской области – более 38,8 млн тенге, Павлодарской области – 3,13 млн тенге, Северо-Казахстанской области – свыше 26,6 млн тенге, Туркестанской области – порядка 3,5 млн тенге. При этом для потребителей Мангистауской области перерасчета не будет, так как стоимость услуги произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2022-2023 годов) либо за календарный год (до конца 2022 года).