Более 2 тыс. единиц похищенного во время январских событий оружия до сих пор ищут

После январских событий в Казахстане похищенными числятся 2 089 единиц оружия, из которых 1282 – гражданского и 648 единиц – табельного. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев.

«Сейчас неустановленным остается местонахождение 2089 единиц похищенного оружия, из них 1282 единицы – гражданского оружия, похищенного из оружейных магазинов, 648 единиц – табельного огнестрельного оружия и 159 единиц – травматических, газовых и сигнальных пистолетов. Работа по их обнаружению продолжается», - сообщил Кожаев.

Вместе с тем, отметил он, в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицией дополнительно изъято 1 936 единиц оружия. В большинстве случаев у них сбиты номера, поэтому правоохранительные органы сейчас идентифицируют это оружие на использование во время январских событиях. Кроме того, к данному моменту обнаружено и изъято 860 единиц оружия, среди которого 475 единиц табельного и 379 – гражданского.