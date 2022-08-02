За два месяца на водоемах страны утонуло 140 человек
Усилить меры безопасности на водоемах поручил Смаилов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

С 1 июня на водоемах в Казахстане утонуло 140 человек, из них 49 детей. В этой связи во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить меры по повышению безопасности на водоемах.

«Поручаю министерствам по чрезвычайным ситуациям, экологии совместно с акиматами принять меры по повышению безопасности на воде, оборудованию специальных мест для купания, наличию спасателей», - заявил Смаилов.

По его данным, только с 1 июня на водоемах страны утонуло 140 человек, из них 49 детей. В сравнении с прошлым годом это меньше на 42%, но тем не менее глава Кабмина считает, что «это все равно достаточно высокие показатели смертности». Поэтому, подчеркнул он, необходимо принять «все меры для недопущения подобных трагедий, особенно с участием детей».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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