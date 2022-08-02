В Актюбинской области и Шымкенте возбудили уголовные дела за прием в эксплуатацию некачественных дорог

В Актюбинской области и Шымкенте возбуждены уголовные дела по факту приема некачественно построенных дорог в эксплуатацию, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Он также сообщил, что в этом году во время проведения контроля качества местных дорог отобрано порядка 9 тыс. проб, из которых требованиям не соответствует почти треть.

«В текущем году в ходе проведения контроля качества местных дорог было отобрано порядка 9 тысяч проб, из которых не соответствуют требованиям 2,5 тысячи проб, или 28%», - сказал Ускенбаев.

Как отмечается в материалах, представленных пресс-службой МИИР, лидерами по несоответствию являются Шымкент – 71%, Мангистауская область – 61%, Алматы – 56%, Восточно-Казахстанская область – 49%, Западно-Казахстанская область – 43% и город Туркестан – 40%.

«Несмотря на имеющиеся замечания, заказчики продолжают принимать объекты в эксплуатацию. По таким фактам в отдельных регионах уже возбуждены уголовные дела», - подчеркнул министр.

В частности, по данным ведомства, в Актюбинской области департаментом эконмический расследований возбуждено уголовное дело по факту некачественных исполнений и приемки после замечаний центра качества, а в городе Шымкент – антикоррупционной службой по факту фиктивного подписания актов.

При этом, подчеркнул глава МИИР, остро стоит вопрос о паритетном выделении финансирования. Отдельные области эти требования не соблюдают. Например, несмотря на поручение президента, в Западно-Казахстанской области фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог. По итогам прошлого года нормативное состояние дорог региона составило 39% при среднем республиканском значении 80%.

«Акиматом Западно-Казахстанской области в текущем году выделено 2,6 млрд тенге, что составляет 10%, при необходимом финансировании в 30%, от всего бюджета», - резюмировал Ускенбаев.

Министр пообещал, что до конца месяца МИИР презентует дополнительно правительству предложения по усилению качества и контроля на автодорожных проектах.