Суд продлил арест Жанболату Мамаю до 12 сентября

В среду суд в Алматы продлил арест до 12 сентября лидеру незарегистрированной Демократической партии Жанболату Мамаю. Журналистов не допустили к участию в судебном процессе в онлай-режиме. О продлении срока Власти сообщила активистка, супруга Мамая Инга Иманбай.

«Жанболату продлили срок заключения под стражей еще на месяц, до 12 сентября. Единственный аргумент судьи и прокурора: если Жанболат окажется на свободе, он будет мешать следствию, распространяя информацию», – написала Иманбай.

Ранее стало известно, что Ингу Иманбай лишили статуса защитника Мамая, запретив свидания с ним, но позже разрешили проводить встречи до октября.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд приговорил его к двум месяцам содержания под стражей как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц.

8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации». Международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить Мамая. Freedom House обеспокоен тем, что против активиста были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе. Это ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека.

До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.